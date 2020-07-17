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В Кыргызстане придумали способы лечения коронавируса, которые могут конкурировать с баней, водкой и трактором

Из-за коллапса системы официального здравоохранения в Кыргызстане во время эпидемии коронавируса жители страны готовы обращаться к знахарям и применять любые нетрадиционные методы «лечения»: от кровопускания до содовых растворов и поедания собачьего мяса.


Минздраву страны даже пришлось выпустить обращение с призывом не увлекаться нетрадиционной медициной с сомнительным или даже негативным эффектом, пишет Настоящее время.

Популярный эстрадный певец Курал Чокоев опубликовал в фейсбуке видео, которое стало вирусным. Журналист Тынчтык Алтмышов ставит банки и делает кровопускание всем желающим и утверждает, что принявшие участие в эксперименте люди вылечиваются от двусторонней пневмонии.

Процедура, о которой идет речь в видео, называется хиджама: такой вид кровопускания в лечебных целях практиковал еще основатель ислама пророк Мухаммед.

Минздрав Кыргызстана просит воздержаться от таких процедур, ссылаясь на то, что метод не лицензирован и никаких медицинских подтверждений пользы данной процедуры нет.

Другие жители Кыргызстана пытаются побороть COVID-19 использованием содовых растворов и даже при помощи знаменитого корейского супа из собачьего мяса. Но врачи, как и в случае с хиджамой, говорят, что вылечить короновирус экзотическим деликатесом не удастся.
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