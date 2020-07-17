На выходных в Беларуси жарко и без осадков
До +29 будет в Беларуси на выходных и в понедельник, сообщили в Белгидромете.
В субботу, 18 июля, температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С, максимальная - днем +23..+29°С.
19 июля будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается +8..+15°С, днем +23..+29°С.
20 июля ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +10..+16°С, днем +22..+29°С, сообщает Белгидромет.
18:39 17/07/2020
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