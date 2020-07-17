



На суде допросили бывшего начальника Минской военной комендатуры Николая Кураша. Он сообщил, что по итогам предписания Следственного комитета министр обороны вынес ему дисциплинарное взыскание — строгий выговор. На данный момент Кураш не возглавляет комендатуру, пишет TUT.BY





В Минске во время вечернего праздничного салюта в День независимости в 2019 году произошла трагедия. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы.





Как отмечено в обвинении, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов: вместо того чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол.





Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей. В восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, 198 из них использовать было нельзя.





Следствие полагает, что трагедия произошла по вине сотрудников российского предприятия «Пиро-Росс» Максимилиана Сапронова и Константина Денисова, их судят за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (по ч. 2 ст. 299 УК — от 2 до 7 лет лишения свободы), а также командира роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика, его судят за нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (по ч. 2 ст. 463 УК — до 5 лет лишения свободы).





Сегодня в суде допросили Николая Кураша, который на момент ЧП был начальником Минской военной комендатуры, его называют одним из основателей роты почетного караула, которую он возглавлял до назначения в комендатуру. На данный момент Кураш занимает другую должность. На вопрос, связано ли это со взрывом 3 июля, он не ответил. Однако рассказал, что из Следственного комитета поступило предписание, в результате которого Кураша подвергли дисциплинарному взысканию — вынесли ему строгий выговор.





Ранее в суде Алексей Круглик говорил, что взрыв в прошлом году — это не первое ЧП во время салюта. Ранее салютные установки трижды взрывались, правда по другим причинам. Это было в 2013, 2017 и 2018 годах. Первый салют, которым руководил командир патрульной роты Круглик, был в День независимости 2018 года. Уже тогда были вопросы к качеству фейерверков.





— Мой заместитель поехал получать их на склад, и там были просроченные изделия. Доложили. Ответили: «Получайте что есть». Заведующая складом говорила, что уже докладывала об этом, но ей сказали, что фейерверки стоят дорого, экономически невыгодно их уничтожать <…> На сегодняшний день на складе больше половины просрочены, — рассказывал во время допроса Алексей Круглик.









Подготовка к салюту на День независимости началась 1 июля 2019 года. Он видел, что некоторые фейерверки были бракованными, но руководству об этом не докладывал, потому что 9 мая была такая же картина.





— Все об этом знали 9 мая, и ситуация повторилась. В этот раз приходил начальник штаба, командир батальона, заместитель военного коменданта, — отмечает Круглик и добавляет: руководство видело, как обрезались фейерверки, которые не подходили по размеру. У одного руководителя это не вызвало никаких вопросов, другой спросил, что они делают — но никто не остановил.





По нормативам, пояснил в суде Николай Кураш, салютные установки нужно зарядить в один день, в день запуска салюта.





— Мы выходили на Минобороны с предложением внести изменения по этому вопросу, но все осталось по-прежнему, — пояснил свидетель.





По его словам, сразу после инцидента он прибыл на место ЧП, общался с работниками «Пиро-Росс», но ничего по сути происшествия они сказать не могли. На следующий день, 4 июля, Кураш вызвал к себе по одному Сапронова и Денисова, когда их уже допрашивали, и снова спросил, что стало причиной ЧП, но снова ничего вразумительного, по его словам, не услышал.





Ранее Константин Денисов заявил в суде, что во время предварительного следствия его три раза вызывали к военному коменданту.





— На меня психологически давили, — пояснил обвиняемый. — Говорили, чтобы я не указывал военных. Военный комендант сказал, что лейтенанту Круглику стало плохо (в суде не прозвучало пояснений к этой фразе. — Прим. TUT.BY).





— Как это повлияло на ваши показания? — уточнила судья.





— Я просто исключил его и всех солдат из своего рассказа (показаний на допросе. — Прим. TUT.BY).





На вопрос защитника, оказывал ли Николай Кураш давление на Денисова или Сапронова, он пояснил, что ничего подобного не было.











