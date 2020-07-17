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"Пневмония" подкосила здоровье? Архиепископ Гурий покинул должность ректора Минской духовной семинарии

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий попросил руководство БПЦ освободить его от должности ректора Минской духовной семинарии, сообщили в Белорусском экзархате.

Сегодня в Минском епархиальном управлении митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял архиепископа Гурия, который доложил о положении дел в епархии, Минской духовной семинарии и в Успенском Жировичском мужском монастыре.

"Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии", - сообщили Sputnik в пятницу в экзархате.

Там пояснили, что объем работы по всем направлениям, которые возглавляет архиепископ Гурий, возрастает и исполнять все возложенные общецерковные послушания для одного человека становится не под силу.

Поэтому Митрополит Павел принял прошение владыки Гурия и своим указом освободил его от обязанностей ректора. 

Исполняющим обязанности ректора Минской духовной семинарии назначен Александр Слесарев, проректор по научной работе Минской духовной академии и семинарии. Кандидатура  нового руководителя семинарии будет утверждена на ближайшем заседании Синода БПЦ.

Напомним, что архиепископ Гурий во время пандемии коронавируса переболел "воспалением легких" и несколько недель находился в больнице.  
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