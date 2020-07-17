Сегодня в Минском епархиальном управлении митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, принял архиепископа Гурия, который доложил о положении дел в епархии, Минской духовной семинарии и в Успенском Жировичском мужском монастыре.





"Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии", - сообщили Sputnik в пятницу в экзархате.





Там пояснили, что объем работы по всем направлениям, которые возглавляет архиепископ Гурий, возрастает и исполнять все возложенные общецерковные послушания для одного человека становится не под силу.





Поэтому Митрополит Павел принял прошение владыки Гурия и своим указом освободил его от обязанностей ректора.





Исполняющим обязанности ректора Минской духовной семинарии назначен Александр Слесарев, проректор по научной работе Минской духовной академии и семинарии. Кандидатура нового руководителя семинарии будет утверждена на ближайшем заседании Синода БПЦ.





Напомним, что архиепископ Гурий во время пандемии коронавируса переболел "воспалением легких" и несколько недель находился в больнице.



