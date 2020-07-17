В Минске для лечения пациентов с COVID-19 оставят четыре больницы





3 больница коронавирус— Сейчас минские многопрофильные больницы, ранее перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы, — отметил А. Цуран. – На протяжении последних нескольких недель мы выводим из «ковида» по одному учреждению здравоохранения. Оставим для лечения пациентов с COVID-19 две профильные клиники – Городскую инфекционную клиническую больницу и Городскую детскую инфекционную клиническую больницу, а также 6-ю и 4-ю клиники.





Пока пациенты с коронавирусной инфекцией получают лечение еще в неврологическом корпусе 5-й больницы, однако в ближайшие две недели он станет «чистым». Госпитализировать в этот корпус будут пациентов с неврологическими заболеваниями.