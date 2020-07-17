Это провал. Директор РИКЗ рассказал, сколько абитуриентов показали нулевой результат на ЦТ по физике
Стали известны результаты централизованного тестирования по физике. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, сообщает БелТА.
По его словам, в этом году на ЦТ по данному предмету всего три абитуриента набрали 100 баллов, а результат 0 баллов показали 19 человек. Удаленных за нарушения нет.
Для сравнения Ю. Миксюк отметил, что в 2019 г. 100 %-ный результат на тестировании по физике показали 15 будущих студентов, нулевой же — 11.
ЦТ по физике проходило 10 июля. Сдавать его планировали около 20 тыс. человек. На тестирование не явились 6 % абитуриентов, из них лишь один человек не смог присутствовать по медицинским показаниям.
16:04 17/07/2020
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