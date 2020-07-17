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Исследование: к 2100 году белорусов останется 5,5 млн

По прогнозам ученых, к 2100 году сократится население всех стран Центральной и Восточной Европы. Численность жителей Беларуси уменьшится на 3 млн 960 тысяч человек.

Исследование: к 2100 году белорусов останется 5,5 млн
Об этом сообщается в исследовании ученых Университета Вашингтона, , которое опубликовал журнал The Lancet. Прогноз численности населения был сделан на базе данных о рождаемости, смертности, миграции проекта Global Burden of Disease от ВОЗ.

В новом исследовании сообщается, что в 2017 году в Беларуси проживало 9 млн 490 тысяч человек. Это, по оценкам ученых, и  являлось пиком численности населения нашей страны. В 2100 году, по базовому сценарию, оно будет составлять 5 млн 530 тысяч. 

Коэффициент фертильности (сколько детей будет рожать одна женщина) с нынешнего значения в Беларуси 1,57, упадет к концу столетия до 1,40. 

Схожие проблемы возникнут и в соседних странах. Так население России к 2100 году сократится на 39 млн 740 тысяч человек, население Украины - на 27 млн 140 тысяч, население Польши - на 22 млн 970 тысяч, население Литвы - на 1 млн 380 тысяч, а население Латвии - на 1 млн 520 тысяч. 

Интересно, что по прогнозам американских ученых, в Латвии к концу века останется жить всего 430 тысяч жителей и это будет почти в два раза меньше, чем в Эстонии (820 тысяч).

Прогнозируется, что численность населения мира достигнет пика в 2064 году, составив около 9,7 миллиарда человек. Однако к концу века оно уменьшится до 8,8 миллиарда человек. 

В конце столетия в 183 из 195 исследованных стран будет рождаться меньше детей, чем необходимо для воспроизводства.
Источник: thinktanks.by
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