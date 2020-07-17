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Новый кандидат в смертники: предпринимательница уехала торговать в Россию с водителем-убийцей и не вернулась

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины.


В сентябре 2018 года женщина отправилась в Российскую Федерацию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. 

Услышав такую версию, родственники немедленно обратились в милицию с заявлением о безвестном исчезновении женщины. 

В ходе следствия правоохранителями получены объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения женщины и завладения ее имуществом. 

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за убийство 42-летний водитель микроавтобуса, на котором потерпевшая выезжала в другое государство.

По данным следствия, во время поездки водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от реализации товара,  решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. 

Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. 

Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

После этого для сокрытия преступления с целью избежать уголовной ответственности за него, мужчина решил избавиться от тела. Для этого обвиняемый поместил его в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области.

Имущество женщины – сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 80 тысяч белорусских рублей – мужчина присвоил себе и распорядился им по своему усмотрению. 

Вернувшись в Беларусь, обвиняемый ввел в заблуждение как родственников потерпевшей, так и владельца арендованного автомобиля, рассказав, что женщина вместе со всем своим имуществом пересела в другой автомобиль и, якобы, уехала. 

По словам водителя, о дальнейших планах и местонахождении предпринимателя ему ничего неизвестно.

В рамках расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего в установленном порядке осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации. 


Именно благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

По последнему обьвинению в качестве одной их мер наказания предусмотрена смертная казнь.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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