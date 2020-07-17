



В сентябре 2018 года женщина отправилась в Российскую Федерацию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России.





Услышав такую версию, родственники немедленно обратились в милицию с заявлением о безвестном исчезновении женщины.





В ходе следствия правоохранителями получены объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения женщины и завладения ее имуществом.





По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за убийство 42-летний водитель микроавтобуса, на котором потерпевшая выезжала в другое государство.





По данным следствия, во время поездки водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от реализации товара, решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе.





Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их.





Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.





После этого для сокрытия преступления с целью избежать уголовной ответственности за него, мужчина решил избавиться от тела. Для этого обвиняемый поместил его в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области.





Имущество женщины – сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 80 тысяч белорусских рублей – мужчина присвоил себе и распорядился им по своему усмотрению.





Вернувшись в Беларусь, обвиняемый ввел в заблуждение как родственников потерпевшей, так и владельца арендованного автомобиля, рассказав, что женщина вместе со всем своим имуществом пересела в другой автомобиль и, якобы, уехала.





По словам водителя, о дальнейших планах и местонахождении предпринимателя ему ничего неизвестно.





В рамках расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего в установленном порядке осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации.









Именно благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





По последнему обьвинению в качестве одной их мер наказания предусмотрена смертная казнь.





К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.