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Киркоров выступит дважды на «Славянском базаре»: чтобы «выгулять» костюмы

Филипп Киркоров заявил, как передает БелТА, что решил выступить на нынешнем «Славянском базаре» в Витебске, чтобы «выгулять» костюмы. По его словам, сейчас, кроме этого фестиваля, их можно «выгулять» разве что в TikTok.


Вообще, с учетом различных мероприятий и репетиций у Киркорова в Витебске есть возможность «выгулять» костюмы восемь раз.

Несмотря на коронавирусные ограничения во многих странах, в Беларуси все же решили не переносить витебский фестиваль, который под различными названиями проходит в городе на Двине еще с 1988 года. Но сначала это был фестиваль польской песни. Постепенно он перерос в «Славянский базар».

Фестиваль в этом году проходит с 16 по 20 июля, и специально для «Базара» введен «безвиз». Им, например, могут воспользоваться обладатели билетов, приглашенные участники.
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