



Вообще, с учетом различных мероприятий и репетиций у Киркорова в Витебске есть возможность «выгулять» костюмы восемь раз.





Несмотря на коронавирусные ограничения во многих странах, в Беларуси все же решили не переносить витебский фестиваль, который под различными названиями проходит в городе на Двине еще с 1988 года. Но сначала это был фестиваль польской песни. Постепенно он перерос в «Славянский базар».





Фестиваль в этом году проходит с 16 по 20 июля, и специально для «Базара» введен «безвиз». Им, например, могут воспользоваться обладатели билетов, приглашенные участники.