Без огласки: в Верхнедвинске судят парня, ранившего двух милиционеров

сообщает Еврорадио.













— Идёт судебное разбирательство, дело в процессе рассмотрения. Если вас интересуют какие-то вопросы — родственники знают всю информацию, — рассказывает Еврорадио председатель Верхнедвинского суда Людмила Коваленко.





Родственники Глеба на контакт со СМИ не идут. Папа парня, предприниматель из Сморгони, на звонки не отвечает. Мама и вовсе оборвала все прежние контакты.





— Она сменила номер, место жительства, не общается ни с кем. Даже с соседкой, с которой была очень дружна, — рассказывает о матери Глеба Т. его бывшая учительница. — Её нет в Сморгони. Она и раньше работала в школе Молодечненского района. Возможно, там её родители и она живёт у них.





Я не понимаю такой засекреченности от людей, которые искренне переживают за Глеба. Паранойя какая-то. Вы же видите, как быстро это дело свели на ноль. Хотя сразу и министерство, и все на свете лезли. А потом — вакуум…





По версии силовиков, Глеб Т. 1 января 2020 года напал на Верхнедвинский РОВД. Он бросил две бутылки с горючей жидкостью в здание Департамента охраны (поджечь его у парня не получилось), а потом напал с ножом на двух милиционеров, которых сам же и вызвал себя задержать.





Т. была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. До недавних пор даже те, кто тесно с ним общался, думали, что он проходит лечение.





Незадолго до нападения Глеб был отчислен из Полоцкого университета. Официально — за регулярное отсутствие на занятиях. После этого парень записал манифест (его до сих пор можно прочитать в его телеграм-канале). Текст радикальный — там про легализацию проституции, наркотиков и гладиаторских боёв, кастрацию преступников, создание касты “привилегированных граждан”. На преступление его толкнуло отсутствие единомышленников и разочарование в окружающем мире.



