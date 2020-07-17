Номофобы, вы здесь? Как избавиться от современных видов зависимости

Марина Казак и Юлия Яцкевич. О том, какими бывают современные виды зависимостей у молодежи, об их формировании и о способах устранения рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» педагоги-психологи

Номофобия, или зависимость от мобильного телефона

Сложно представить жизнь современного человека без мобильного телефона. Забыл дома — катастрофа. Не меньшую панику вызывает и севшая вдруг батарея гаджета. Остаться без связи — что может быть хуже?





— Для некоторых школьников отсутствие телефона — трагедия, — рассказывает педагог-психолог СШ № 27 г. Минска Марина Казак. — Даже во время занятий оторвать от гаджета и привлечь к работе некоторых ребят невозможно. В моей практике такое наблюдаю регулярно. Самое опасное в этой ситуации — несерьезное отношение родителей к проблеме. Они зачастую сами формируют зависимость подростка от гаджетов. И понятно почему: завис ребенок в мобилке — и меня не беспокоит.





Психологическая зависимость от телефона считается губительной и требует лечения, если у вас присутствуют симптомы номофобии: привычка брать телефон с собой в постель, работа с устройством сразу после пробуждения, проверка электронной почты, ленты в соцсетях, чтение новостей во время еды, деловых и дружеских встреч, сильный стресс при недоступности гаджета, необходимости его выключить, снижении заряда батареи.





— Нужно попытаться понять, какая потребность за этим стоит и какое чувство это дает, — советует Юлия Яцкевич. — Хорошо задуматься над тем, для чего вам это нужно. А также стараться отвлекать себя от мысли залезть в телефон.

Селфимания

В Америке эту страсть отнесли к психическим заболеваниям. Зависимость от селфи рассматривается как аддиктивное поведение. Больше всего селфимании подвержены подростки, которые сомневаются в себе, своей привлекательности. Селфи — великолепная возможность получить обратную связь. У взрослых такая зависимость также вызвана поиском социального одобрения.





— У некоторых настроение напрямую связано с количеством лайков и комментариев в соцсетях. Это желание внимания и его недостаток, — говорит М. Казак. — Чтобы преодолеть тягу к фотографированию, нужно больше времени уделять себе, планировать свой день. Стоит понять, что это пристрастие, а затем проработать способы реализации своих потребностей.

Интернет-зависимость

Современная молодежь — то поколение, которое родилось во время существования Интернета. Многие подростки затрудняются ответить на вопрос: где вам больше нравится вести диалог — в реальной или виртуальной жизни? Зачастую случается так, что коннект с близкими людьми, друзьями дается с трудом. А в виртуальном мире общаться легко, просто и приятно.





— Виртуальное и реальное очень связано. Некоторые не умеют или боятся разговаривать вживую, им комфортнее это делать в Интернете. Но я часто наблюдаю, как на переменах ребята обсуждают свои переписки, посты в соцсетях и творчество интернет-блогеров, — отмечает М. Казак.





— Если сравнить речь и стиль общения полвека назад и сейчас, то можно заметить, насколько сильно все изменилось с появлением переписки в Сети. Видоизмененные способы коммуникации более поверхностные и быстрые, — говорит Ю. Яцкевич. — Одной из причин формирования той или иной зависимости может быть желание уйти от проблем. Выдуманный виртуальный мир, где можно быть кем угодно, манит. Устранить привычку бездумного пребывания в Интернете в один миг невозможно, снимать свою зависимость стоит постепенно, уменьшая время пребывания онлайн.







