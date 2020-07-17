Пентагон рассказал об испытании «супер-пупер-ракеты»









Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом США Дональдом Трампом «супер-пупер-ракетой», во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает CNN, со ссылкой на чиновников Минобороны США.





«Месяц назад Трамп объявил о начале создания в Соединенных Штатах «супер-пупер» ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее, чем любая другая. Глава государства имел в виду проведенные в марте испытания ракеты, когда ее скорость превысила в 17 раз скорость звука», — пояснил представитель министерства обороны США.





В Минобороны США отметили, что специально для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия, и Трамп «очень заинтересован» всем, что делается военными страны в этом направлении.





В то же время, телеканал отметил, что супер-пупер-ракета вряд ли поступит на вооружение ранее 2023 года.





Ранее американский лидер заявил, что в США разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех существующих.



