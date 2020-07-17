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Студентам из некоторых стран Европы в виде исключения разрешат въезд в США осенью

По данным издания, речь идет о Великобритании, Италии и непризнанном Косове

Запрет на въезд в США из тех стран Европы, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, не будет распространяться на студентов. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ, направленный Госдепартаментом в Конгресс.

Согласно американскому внешнеполитическому ведомству, граждане стран Европы, уже получившие визу для прохождения обучения на территории Соединенных Штатов, смогут въехать в США предстоящей осенью. Это относится и к европейским студентам, которые получают или смогут получить американскую визу. Исключения сделаны и для девушек, приглашенных пожить в американские семьи для изучения английского языка.

фото Рейтер

В публикации не называются все страны Европы, для студентов которых власти США сделали исключение. Газета полагает, что в том числе речь идет о Великобритании, Италии и непризнанном Косове. Президент США Дональд Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запрет на въезд в США иностранцев из стран, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, будет действовать столько, сколько нужно.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.
tass.ru
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