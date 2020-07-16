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В Бресте в 2020г не будет традиционного празднования Дня города из-за коронавируса

В 2020 году в Бресте не будет проводиться День города, сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.

"В этом году День города проводиться не будет. Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы", - написал Рогачук в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с этим в этом году " мы ограничимся проведением мероприятий в честь 76-ой годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. С соблюдением всех мер предосторожности".

Мэр добавил, что пышные празднества будут проведены в следующем году.

Так, в программе мероприятий 28 июля остаются лишь: 10.00 – возложение на площади Свободы, 11.00 – возложение в Брестской крепости, 18.00 – 19.00 – концерт Брестского городского духового оркестра, посвященный Дню освобождения города (ул. Советская, площадка у Белтелекома).
"Интерфакс"
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