+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Приоритетными получателями могут быть медицинские работники и люди из группы риска. Первыми вакцину получат бедные страны.


Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

По словам Хабихта, приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому за 65 лет.

Ярно Хабихт также отметил, что в настоящее время ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.

«Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой», — рассказал Хабихт, уточнив, что пока списков стран нет.

По его словам, задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.


Также нет окончательного решения относительно финансирования производства вакцин, но в целом оно будет комбинированное: частично это будет гуманитарная помощь, будет поддержка стран со средним и низким уровнем дохода. Возможно, некоторые страны будут использовать также собственные ресурсы.

«Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада», — рассказал Хабихт о поиске вакцины, отметив, что исследования продолжаются.

В мире разрабатывают 141 вакцину от COVID − ВОЗ

Ранее сообщалось, что в США вакцину от коронавируса испытают на 30 тысячах человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]