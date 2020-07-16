



Сегодня в суде состоялось сразу несколько заседаний по рассмотрению протоколов об административных нарушениях, составленных в отношении магазина.





Административные протоколы были составлены инспекцией по налогам и сборам Минска.





Кроме этого, в суде находится протокол районного УЧС о нарушении противопожарной безопасности.





По решению суда магазин был оштрафован на сумму около 1,3 тысячи белорусских рублей за перевозку партии маек курьером без сопроводительных документов, сообщили Sputnik в экономическом суде Минска.





Кроме этого, директор магазина Павел Белоус, в отношении которого был составлен протокол налоговой службы, также получил штраф за перевозку товара без сопроводительных документов. Сумма штрафа составила около 600 белорусских рублей.





Напомним, налоговики и пожарники пришли в магазин после того, как вечером 12 июня сотрудники милиции Советского района Минска забрали 419 футболок с надписью "ПСИХО3%", несмотря на то, что у курьера магазина были при себе все накладные на товар.





Позже магазин объявил о закрытии и связанной с этим распродажей товара, из-за чего 23 июня вечером к магазину выстроилась очередь, однако вскоре появились ОМОНовцы, которые просто из очереди выхватывали людей - таким образом были задержаны более двух десятков человек.





Многие известные белорусы возмутились этим и... потеряли работу.