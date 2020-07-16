Милиция обвинила избитого журналиста Трофимовича













«Гражданин оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. В рамках административного процесса он был задержан и доставлен для разбирательства в Заводское РУВД г. Минска. Телесные повреждения, о которых сообщает молодой человек, были получены им во время неповиновения», — сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Трофимович был задержан на рабочем месте: он освещал события у здания ЦИК РБ 15 июля 2020 года.





Нет смысла опровергать пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Ибо лучшим доказательством лжи является фото самого Трофимовича. Глядя на этого бесстрашного журналиста, легко представить, как этот «мускулистый» парень отбросил 6-7 омоновцев и вынудил их сломать его нос, чтобы совладать с этой необузданной силой.