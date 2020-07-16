Девушку-подростка раздавило спиленным деревом в Пуховичском районе. Она шла в наушниках по лесной дороге
Инцидент произошел днем 15 июля в лесничестве Пуховичского района.
Во время лесозаготовки 60-летний мужчина спилил дерево, которое упало на 15-летнюю девушку. Школьница шла в наушниках по лесной дороге. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Возбуждено уголовное дело по ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Назначены экспертизы.
"Белорусский партизан"
15:55 16/07/2020
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