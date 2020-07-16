







Во время лесозаготовки 60-летний мужчина спилил дерево, которое упало на 15-летнюю девушку. Школьница шла в наушниках по лесной дороге. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси.





Возбуждено уголовное дело по ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Назначены экспертизы.



