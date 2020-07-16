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Какую пенсию получает жена президента Беларуси?

ЦИК Беларуси обнародовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в президенты и их семей. Согласно документам, источник дохода Галины Лукашенко – супруги действующего президента – пенсия и доходы от акций.

Какую пенсию получает жена президента Беларуси?
Годовой доход Галины Родионовны Лукашенко в 2019 году, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, составил 5560 рублей. Эта сумма сложилась из двух источников – пенсии и доходов от владения акциями ОАО «Шкловский маслодельный завод».

ОАО «Шкловский маслодельный завод» потратило на выплату дивидендов своим акционерам 27000 рублей (по крайней мере, так указано в отчете о финансовой деятельности ОАО в 2019 году) – по 34 копейки на каждую акцию. Галина Родионовна владеет 56 акциями данного предприятия, следовательно, можно предположить, что за них она получила порядка 19 рублей.
 
Отняв эту сумму от общей суммы дохода и разделив на 12 месяцев, можно высчитать приблизительный размер пенсии, которую получает супруга президента – 462 рубля.
Intex-press.by
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