Какую пенсию получает жена президента Беларуси?

Годовой доход Галины Родионовны Лукашенко в 2019 году, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, составил 5560 рублей. Эта сумма сложилась из двух источников – пенсии и доходов от владения акциями ОАО «Шкловский маслодельный завод».





ОАО «Шкловский маслодельный завод» потратило на выплату дивидендов своим акционерам 27000 рублей (по крайней мере, так указано в отчете о финансовой деятельности ОАО в 2019 году) – по 34 копейки на каждую акцию. Галина Родионовна владеет 56 акциями данного предприятия, следовательно, можно предположить, что за них она получила порядка 19 рублей.

Отняв эту сумму от общей суммы дохода и разделив на 12 месяцев, можно высчитать приблизительный размер пенсии, которую получает супруга президента – 462 рубля.