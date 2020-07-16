"Ситуация с закрывшимся «потому что» Почтамтом, куда Очередь понесла жалобы ЦИКу после того, как ЦИК перестал работать; с задержаниями на пути к круглосуточной вокзальной почте — всё это уже совершенно тот момент в «Матрице», где у Нео, собирающегося жаловаться, — зарастает рот", - пишет Виктор Мартинович.





Напомним, вчера у ЦИК выстроилась многокилометровая очередь из желающих подать жалобу на решение ЦИК не регистрировать главных оппонентов Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало





Но до 19 часов все желающие не смогли этого сделать, после чего у них осталась единственная возможность - подать жалобу почтой. Рядом был только Главпочтампт, официально работающий до 20 часов, но почему-то именно в этот день вдруг закрывшийся без объяснения причин в 19 часов.





Последней оставшейся возможностью подать жалобу почтой в этот день оставалось круглосуточно работающее почтовое отделение в здании железнодорожного вокзала. По, по невероятному стечению обстоятельств, именно в это же время, по информации TUT.BY, туда поступило сообщение о минировании.







