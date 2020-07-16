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Паспорт в руки члену комиссии не давать, приходить со своей ручкой

Минздрав дал рекомендации по проведению выборов

Паспорт в руки члену комиссии не давать, приходить со своей ручкой
фото sputnik.by
Приходить на участок для голосования Минздрав рекомендует в маске. По просьбе члена комиссии ее нужно ненадолго сдвинуть и показать лицо.

Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования. Вот они.


Организовать перед началом работы опрос каждого члена участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковая комиссия) о состоянии здоровья. К работе участковой комиссии допускать лиц без признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).

Обеспечить наличие и использование членами участковой комиссии средств защиты (маска, перчатки, по возможности лицевой щиток), дизенфицирующих средств для обработки рук и поверхностей.

Обеспечить соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями, обеспечив расстояние не менее 1 метра друг от друга.

Обеспечить наличие в местах общего доступа (коридоры, фойе и др.) средств для дезинфекции кожных покровов/антисептика для обработки рук и контроль регулярной заправки дозаторов.

По возможности организовать разделение потоков входящих и выходящих лиц, разместив соответствующие указатели на полу, дверях или стенах.

Рекомендовать избирателям при посещении участка для голосования находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки), а также использовать эти средства при организации для них голосования по месту нахождения (на дому). По просьбе члена участковой комиссии избиратель сдвигает маску и показывает лицо, чтобы быть идентифицированным.

Рекомендовать избирателям предъявлять документ, подтверждающий личность, в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии.

Рекомендовать избирателям использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня.

Обеспечить обработку авторучек антисептиком после каждого избирателя.


Организовать проведение регулярной обработки (не реже 6 раз в течение дня выборов) дезинфицирующими средствами дверных ручек, перил, поверхностей в кабинах для голосования, столов и иных контактных поверхностей. В дни досрочного голосования обеспечить также проведение влажной уборки помещения, где проводится голосование, во время перерыва с 14 до 16 часов.

Рекомендовать держать двери в помещение для голосования и другие помещения, через которые перемещаются избиратели, открытыми.
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Организовать регулярное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования). В дни досрочного голосование обеспечить проветривание в перерыве с 14 до 16 часов.

После завершения голосования обработать снаружи ящик для голосования дезинфицирующим средством, а при организации голосования по месту нахождения избирателя обрабатывать ящик для голосования после посещения каждого избирателя.

Голосование по месту нахождения избирателя по возможности проводить без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования, придерживаясь расстояния не менее 1 метра друг от друга, пишет Брестская газета.
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