



«Честные люди» запустили площадку по поиску работы и финансовой помощи

— Сначала мы начали помогать собирать деньги на адвокатов при подаче жалоб в суды. У нас получилось. Мы решили помочь как можно большему количеству людей, которым важно, чтобы выборы прошли максимально честно и прозрачно, — прокомментировали проект его инициаторы.





На данный момент желающие могут финансово помочь секретарю «Зеленстроя» Советского района Минска. Она принимала документы штаба Виктора Бабарико и ОГП по поводу митинга для референдума. Руководитель попросил написать заявление на увольнение.





Также все желающие могут помочь с трудоустройством или обучением госслужащим или сотрудникам бюджетных организаций, которые потеряли работу из-за отказа нарушать закон или выполнять преступные приказы.