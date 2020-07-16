



50-килограммовый сом - самый крупный трофей Юрия.





- Сомы раньше попадались на 8, 9, даже на 15 килограммов. А щук, лещей больше чем на 2 кило и не ловил, - рассказывает Юрий.





Рыбалкой 39-летний Юрий увлекся еще в юности. Двадцать лет уже рыбачит. На сома стал ходить с год назад. Это особый вид рыбалки, к которому приохотил Юрия Роман - друг и коллега.





- В тот день мы на Припяти были уже в пять утра. Насобирали в реке ракушек для наживки. У Романа был самодельный квок, это такая специальная палка, которой нужно стучать по воде. Уж не знаю, почему сомов этот звук привлекает. То ли нравится им, то ли наоборот, они злятся, - рассказывает Юрий. - Полчаса мы этим квоком по воде ляпали, и сом клюнул. Повозил он нас немного, крупный же. Рома держал его, а я плыл к берегу. Потом подтащили его, взяли вдвоем за челюсти, и в лодку.





Двухметровому сому около 15 лет - Юрий высчитал возраст добычи по специальной рыбацкой табличке. Это еще не старая особь, в белорусских реках попадаются экземпляры и покрупнее. Кстати, Александр Лукашенко в 2013 году похвалился, что поймал в Припяти сома весом 57 килограммов.