+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и более 50 аккаунтов представителей криптосообщества

Свыше 50 крупных аккаунтов в социальной сети скомпрометированы. За час преступникам удалось привлечь как минимум 4 BTC на сумму в $40 тысяч.

 В постах публикуется сообщение о бесплатной раздаче криптовалюты. Злоумышленники обещают удвоить все биткоины, которые будут отправлены на указанный адрес.

Согласно данным обозревателя blockchain.com, на данный момент пользователи перевели на адрес хакеров более 4 BTC. Вероятно, сумма со временем возрастет. Множество транзакций ожидают подтверждения, то есть криптовалюта отправлена, но еще не дошла. В большинстве случаев сообщения злоумышленников до сих пор не удалены, а некоторые аккаунты повторно подвергаются атаке.

Также преступники взломали аккаунт платежного приложения Джека Дорси Cash App, создателей Ethereum — Виталика Бутерина, и Litecoin — Чарли Ли, главы Tron Foundation Джастина Сана, руководителя Binance Чанпэна Чжао и компании Ripple.
Атакам подверглись аккаунты крупных торговых площадок. Например, бирж Coinbase, Gemini, Kucoin, Bitfinex и других. Некоторые компании отреагировали сразу, на страницах других сообщения хакеров все еще размещены.


За время написания новости были взломаны Twiter Uber и компании Apple. Сообщения также связаны с борьбой против COVID-19 и раздачей биткоинов.


Позже похожее сообщение появилось в аккаунтах Канье Уэста и самого богатого человека в мире — основателя и главы Amazon Джеффа Безоса.


В какой-то момент, показалось, что контроль над большинством аккаунтов вернулся к их владельцам, но буквально через несколько минут в Twitter Маска появилось новое сообщение. Вскоре сообщение с «раздачей биткоинов» было опубликовано в микроблоге известного политика и 47-ого вице-президента США Джо Байдена.
Буквально через 10 минут пост о раздаче криптовалюты появился в Twitter 44-ого президента США Барака Обамы и самого известного инвестора Уоррена Баффетта. Оба поста были удалены почти сразу.


Сразу после волны новостей о взломах аккаунтов акции Twitter начали дешеветь. Во время вечерней сессии торгов на Санкт-Петербургской бирже курс бумаг упал с $3 6 до $34,2.

Похоже, вернуть контроль над микроблогами пока не удается. Даже если сообщения удаляются, в скором времени — появляются новые. Так, например, произошло с аккаунтом Канье Уэста.

Объем средств, отправленных пользователями хакерам, на час ночи 16 июля по МСК превысил 12 BTC. По текущему курсу первой криптовалюты — это более $110 тысяч.

В Twtter сообщили, что знают об инциденте. Компания расследует произошедшее и исправит уязвимость в ближайшее время.

Число взломанных знаменитостей растет. Только что к ним добавилась Киш Кардашьян — актриса, модель, жена Канье Уэста.
Один из пострадавших — основатель TRON Джастин Сан уже заявил изданию Cointelegraph, готов заплатить $1 млн за поимку хакеров, устроивших глобальный взлом.

Официальный аккаунт Twitter предупреждает, что до окончания расследования по этому делу некоторые пользователи не смогут делать посты и сбросить свой пароль.
РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Владимир Подгол
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]