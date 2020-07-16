



По информации проекта, в мире заражены 13 516 656 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 226,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 583 450 инфицированных, более 7,53 миллиона человек выздоровели.





Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 3,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,96 миллиона человек), Индия (936,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (745,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.



