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Лукашенко узнал, как лечился от COVID губернатор Витебской области: брал косу и шел косить

Излечение от коронавируса губернатора Витебской области Николая Шерстнева прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Иллюстративное фото

"Я у Николая спрашивал, как ты боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками, и очень быстро восстановился", - отметил он, выступая перед активом Витебской области. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, он получил подтверждение высказанной им ранее теории, что "трактор всех вылечит".

"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - заявил он.


Также президент Беларуси обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения коронавирусной инфекции.

"А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил он.
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