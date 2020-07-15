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"Я у Николая спрашивал, как ты боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками, и очень быстро восстановился", - отметил он, выступая перед активом Витебской области. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".





По словам Лукашенко, он получил подтверждение высказанной им ранее теории, что "трактор всех вылечит".





"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - заявил он.









Также президент Беларуси обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения коронавирусной инфекции.





"А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил он.