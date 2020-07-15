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Милиция закрывает метро в Минске: Поезда не останавливаются уже на трех станциях

Минский метрополитен в своем твиттере сообщил, что три станции метро в Минске сегодня с 19:05 закрыты для входа и выхода на неопределенный срок. Причина — рекомендация ГУВД.


Cегодня примерно с 13 часов дня возле здания Центризбиркома на площади Независимости начала выстраиваться очередь из желающих подать жалобу на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К вечеру она растянулась больше, чем 1,2 км, в ней было больше 1000 человек. ЦИК опубликовал информацию, что лично от граждан жалобы будут приниматься только сегодня. Накануне закрытия Центризбиркома милиция предупредила людей в очереди, что им пора расходится. После 19:00 начались задержания.
The Village Беларусь
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