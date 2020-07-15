Во время задержаний в Минске ОМОН толкнул пенсионерку, она сломала руку
Вечером 14 июня в Минске сотрудники ОМОНа при разгоне мирных акций протеста толкнули пенсионерку. От падения она сломала руку.
Об обстоятельствах произошедшего минчанка рассказала «Нашей Ниве».
Пенсионерке Ирине 58 лет. Вечером 14 июня она оказалась возле сквера Янки Купалы, где её «зацепили» сотрудники ОМОНа, она упала на руку и сломала её. Инцидент попал на видео, где видно, что силовики сами помогают ей подняться.
По словам женщины, на акции она оказалась случайно — вышла погулять. Кроме того, она не жалеет об этом, а теперь намерена выходить гулять ещё чаще.
«Случайно шла, там же все случайно шли. Все вышли погулять, и я тоже. Не жалею, что там была. Если надо будет, то и сегодня с такой рукой пойду погулять. Свежий воздух — это первое дело. Я пенсионерка, дома скучно, надо чаще гулять», — рассказывает Ирина.
Женщину отвезли в шестую столичную больницу и оказали медицинскую помощь. В заключении написано: «удовлетворительное состояние обломков, закрытый перелом левой лучевой кости».
Утром 15 июля к ней приходили милиционеры, чтобы опросить про инцидент. И как считает сама минчанка, чтобы узнать будет ли она на кого-то подавать заявление.
19:40 15/07/2020
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