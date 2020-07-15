Школьная история с мочой в чайнике получила неожиданное продолжение

Комсомолка " ожидала окончания расследования, чтобы рассказать о случившемся - в деле есть щепетильные моменты. И вот расследование завершилось, причем неожиданно.





Итак, молодой педагог, психолог, который приехал работать в школу по распределению, зашел в свой кабинет и не обнаружил там своих рабочих документов. Как раз в тот день в школе ждали проверку из района, которой нужно было предоставить документацию. Дальше - больше. Личный ноутбук педагог нашел сломанным, а в его чайнике оказалась… моча.





Но в тот момент психолога больше всего беспокоили пропавшие документы. И поскольку директор не стал помогать в их поиске, педагогу пришлось вызывать милицию и заявлять о краже. Началось разбирательство, и в итоге правоохранители пришли к выводу, что во всем виноват… директор!





- Он давно хотел выжить меня со школы. Не знаю, с чем связана его антипатия. Распределение я уже отработал, но собирался оставаться в школе дальше - мне дали жилье, я купил мебель. Но после всего произошедшего не могу остаться. Пришлось отказываться от выделенного жилья, что-то решать с мебелью и искать новую работу, - рассказывает «КП» потерпевший педагог.





Сначала он не хотел огласки, чтобы не навредить школе и коллегам, решил уехать и все забыть. Но на днях ему поступил тревожный звоночек - в прямом смысле:





- Позвонили из милиции и сказали, что проводят в отношении меня проверку. Якобы директор высказал подозрения, что я воровал продукты из столовой и хранил их в своем кабинете. Это немыслимо! Мы с коллективом помогали бедной семье, люди приносили продукты, и мы передавали их молодой матери. Все коллеги и повара подтвердят, что ничего в столовой я не брал и вообще не имел туда доступа. На меня продолжают лить грязь, что еще мне ждать от этого человека? - беспокоится молодой учитель.





А назавтра после звонка из милиции пришло письмо из Следственного комитета. Следователь сообщил, что уголовное дело, возбужденное в отношении директора за хулиганство, прекращено по амнистии.





- У меня даже никто прощения не попросил, - отмечает педагог. - Я могу отремонтировать ноутбук за свои деньги, но сомневаюсь, что этот человек вернет мне затраченную сумму.





Бывший подозреваемый уже не работает директором, недавно его сняли с должности:





- Сейчас он простой учитель - пока. Ему дали немного часов. Уволили и начальника отдела образования, по какой причине - нам не объяснили, - ответили «КП» в отделе.





Молодой педагог уже нашел новую работу и устроился воспитателем. Но опасается, что его не оставит в покое бывший директор, и пока решает, подавать ли на него в суд за возмещением морального вреда.