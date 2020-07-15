При этом МВД публикует видео, на котором люди пытались отбить у ОМОНа одного из протестующих, на которого набросились двое ОМОНовцев - в какой-то момент они и оказалось в окружении толпы, но тут же подбежали "коллеги" их выручать.









В МВД этот эпизод описали так: "с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы".





О состоянии здоровья "пострадавших" ничего не сообщается.





Ранее сообщалось, что по фактам вчерашних протестов в Минске возбуждено уголовное дело.











