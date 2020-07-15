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Не поверите! МВД утверждает, что вчера пострадали ОМОНовцы - четверо госпитализированы!

Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями, заявляет МВД в своем официальном телеграм-канале

При этом МВД публикует видео, на котором люди пытались отбить у ОМОНа одного из протестующих, на которого набросились двое ОМОНовцев - в какой-то момент они и  оказалось в окружении толпы, но тут же подбежали "коллеги" их выручать.


В МВД этот эпизод описали так: "с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы".

О состоянии здоровья "пострадавших" ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что по фактам вчерашних протестов в Минске возбуждено уголовное дело.
"Белорусский партизан"
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