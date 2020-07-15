+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Администрация Трампа передумала отзывать визы у иностранных студентов

Администрация Дональда Трампа приняла решение отказаться от планов отозвать студенческие визы у находящихся в стране иностранных граждан в том случае, если их обучение из-за пандемии было переведено исключительно в онлайн-формат.


Об этом во вторник, 14 июля, уведомила федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне в начале заседания, в рамках которого должны были быть заслушаны претензии Гарвардского университета, Массачусетского технологического института (MIT) и ряда штатов в отношении американской администрации.

Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США на минувшей неделе объявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут остаться в стране, если с осени будут заниматься в своих университетах исключительно онлайн. Им предписывалось выехать из Соединенных Штатов или же сменить учебное заведение с тем, чтобы получить возможность посещать его очно. В противном случае власти имели право запустить в отношении учащихся процедуру депортации, передает DW.

Решение привело к подаче серии исков, в частности, со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда. По сведениям агентства AP, последние два вуза вообще не планировали проводить в зимнем семестре занятия, требующие личного присутствия студентов.

Что касается Университета Джонса Хопкинса, в котором обучаются около 5000 иностранных студентов, то он, по данным AP, собирался осенью предлагать как курсы, требующие личного присутствия студентов, так и онлайн-лекции, а после перерыва, связанного с отмечаемым 26 ноября Днем благодарения, полностью перейти на онлайн-обучение.

В исках решение администрации Трампа характеризовалось как "самоуправное и произвольное".

Ранее Госдеп заявил, что в США рады иностранцам, однако "нынешняя ситуация предоставляет студентам более гибкие возможности для продолжения обучения в США, одновременно позволяя соблюдать социальную дистанцию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]