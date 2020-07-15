+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорус пытался на себе перенести через границу тритонов, лягушек и рыбок

Белорус пытался на себе перенести через границу тритонов, лягушек и рыбок Попытка незаконного перемещения через границу тритонов, рыбок и лягушек была пресечена мозырскими пограничниками на участке пограничного поста «Боровое».


Происшествие произошло утром 14 июля, сообщает официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Военнослужащие Мозырского пограничного отряда остановили мужчину, который пытался перевезти через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины.

Земноводные — тритоны и лягушки — были помещены в пластиковые контейнеры, изготовленные кустарным способом. Аквариумные рыбки перевозились в наполненных водой пакетах. Все это гражданин Беларуси переносил на себе.

В отношении мужчины начат административный процесс. Изъятых земноводных и рыбок передали сотрудникам Гомельской таможни. В настоящее время устанавливается стоимость представителей фауны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]