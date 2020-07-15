



Происшествие произошло утром 14 июля, сообщает официальный сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.





Военнослужащие Мозырского пограничного отряда остановили мужчину, который пытался перевезти через границу декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины.





Земноводные — тритоны и лягушки — были помещены в пластиковые контейнеры, изготовленные кустарным способом. Аквариумные рыбки перевозились в наполненных водой пакетах. Все это гражданин Беларуси переносил на себе.





В отношении мужчины начат административный процесс. Изъятых земноводных и рыбок передали сотрудникам Гомельской таможни. В настоящее время устанавливается стоимость представителей фауны.