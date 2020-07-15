+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Римские каникулы отменяются. Италия продлила меры по карантину

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти страны решили продлить до 31 июля действующие меры по предотвращению распространения COVID-19, в том числе 14-дневный карантин для приезжающих из-за пределов Евросоюза и из стран вне Шенгенской зоны, сообщает Синьхуа.

Фото EPA

 Ранее правительство Италии ввело карантинные меры на срок с 12 июня по 14 июля.

Выступая перед депутатами парламента, Роберто Сперанца отметил, что в силе остается временный запрет на авиасообщение с 13 государствами, в том числе с Арменией, Бахрейном, Кувейтом, Бразилией, Чили, Перу. Въезд в Италию граждан этих государств через третьи страны также запрещен. По его словам, власти будут корректировать список стран, откуда запрещен въезд в Италию, в соответствии с динамикой эпидемической ситуации, .

Министр также предупредил, что в настоящее время эпидемия COVID-19 распространяется по всей планете быстрыми темпами. "Понятно, что мы не можем ослаблять бдительность", - сказал он, добавив, что в определенных регионах Италии все еще фиксируется немало случаев заболевания. Индекс репродукции COVID-19, показывающий, сколько людей заражает инфицированный, в 5 из 20 регионов страны остается выше критической отметки "1".

Согласно данным, обнародованным 14 июля Министерством здравоохранения Италии, в стране за сутки были выявлены 114 новых случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии заболели 243 344 человека. Общее количество жертв инфекции составило 34 984, увеличившись за день на 17.
belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]