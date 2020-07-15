Как вести себя на допросе? Не верь, не бойся, не спроси

belsat.eu подготовил простую инструкцию, которая поможет вам не растеряться на допросе.





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Что такое допрос?

Допрос – это одно из процессуальных действий, которое может помочь следователям узнать информацию, имеющую отношение к делу.





В рамках административного дела может проходить только опрос: он технически выглядит как допрос, однако статусы у дел разные.





Допрашивать (или опрашивать) вас могут как свидетеля, подозреваемого или обвиняемого.





Допрос или опрос должен проходить вместе с составлением протокола. Уточните перед началом разговора его статус: вы имеете право не разговаривать с милиционерами, если разговор не имеет никакого статуса.

Как вести себя на допросе?

На допрос вас могут вызвать повесткой, по телефону, лично или через другие средства связи.





Если вызывают в рамках уголовного дела, лучше всего первый раз разговаривать со следователями в присутствии адвоката. В рамках уголовного дела могут предоставить и дежурного адвоката – однако может так статься, что он сотрудничает не с вами, а со следствием. В рамках опроса дежурного адвоката предоставить вам не могут.





Первый допрос – это основа всего обвинения, поэтому будьте наиболее осторожны в своих словах.









Допрос – это психологическая игра «кто кого». Вы можете вести конспект допроса: это поможет обдумать ответ. Стоит спокойно себя вести и показывать, что вам все равно.





Перед допросом вам должны назвать ваш статус и зачитать права. Если вы свидетель, то должны давать показания. Однако вы можете сослаться на ст. 27 Конституции РБ – никто не может свидетельствовать против себя, членов своей семьи и близких родственников. А доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Что говорить на допросе?

Отказаться от дачи показаний, согласно ст. 27 Конституции, могут подозреваемые и обвиняемые. Свидетели же должны отвечать на вопросы следствия.





Помните о презумпции невиновности: следствие должно доказать, что вы виноваты, а не вы должны себя защищать. Поэтому не надо им помогать информацией.





Лайфхак: вы можете «забыть» чье-то имя или «не рассмотреть» какого-то человека в толпе. Избегайте монологов и отвечайте просто. Но не врите – это карается законом. И чаще всего ложь всплывет.





Это тот случай, когда «не знать» чего-то по делу лучше, чем «догадываться, что было так и так».

Нюансы протокола

После каждого допроса или опроса должен быть составлен протокол. Внимательно читайте, что вы подписывайте. Если с чем-то не согласны, укажите это в протоколе. Если хотите что-то добавить – допишите.





Если не хватает места – требуйте еще один лист, и дописывайте на предыдущем «продолжение на следующем листе». Каждый лист должен быть подписан. Не оставляйте пустых мест: их следует зачеркнуть или зарисовать.





Подписывайте протокол: он имеет юридическую силу и без вашей подписи. Ознакомившись же – вы можете внести в него свои коррективы.

Золотые правила

У допросов есть три золотых правила: Не верь, не бойся, не спрашивай.





Не верьте – внимательно читайте все документы, думайте перед ответами и не верьте словам милиционеров. Особенно если они обещают» плюшки » за сотрудничество.





Не бойтесь – не поддавайтесь на провокации и их угрозы. Милиционеры питаются вашим страхом.





Не спрашивайте – просьбы могут быть засчитаны как проявление слабости и то, чем на вас можно нажать.







