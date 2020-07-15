Туруслуги: это всё, что останется после пандемии?

После кризисных 2015-2016 годов рынок туруслуг оживился: росли туристические потоки из страны и в страну, увеличивались продажи. Сейчас же туризм сильно страдает от коронавируса и речь идет лишь о выживании.

В прошлом году из Беларуси организованно выехали за рубеж 983 тыс. туристов. Для сравнения: в 2018 году таких туристов было 850,7 тыс., а в кризисный 2016 год туристический поток из нашей страны составлял лишь 495,7 тыс. человек, пишет rest.ej.by





Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет в своем ежегодном сборнике «Туризм и туристические ресурсы в Беларуси».





В прошедшем году наиболее посещаемыми белорусами зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Греция, Польша, Тунис и Литва. В общем и целом, предпочтения белорусов в плане отдыха год от года остаются практически без изменений.





Из наиболее заметных изменений в выездном туризме, которые произошли за последние годы, можно отметить, что значительно реже белорусы стали ездить в Россию. Если в 2015 году в соседнюю страну в качестве туристов и экскурсантов выехало 130 тыс. белорусов, то в 2019 году – лишь 61 тыс.





Больше всего туристов приезжает из соседних стран





Как уже писали выше, в прошлом году выросло и число приезжающих к нам туристов. Огромный вклад в это внес введенный безвизовый режим.





Так, Беларусь в 2019 году посетило 405,5 тыс. гостей, включая экскурсантов. Для сравнения: в 2018 году гостей было 365,5 тыс., в 2017-м – 282,7 тыс.





Поездку в Беларусь в основном выбирали туристы из соседних стран. Большинство из России – 217,8 тыс., из Литвы - 76 тыс., из Польши - 61 тыс. и Латвии - 10,4 тыс. Кроме этого, продолжает расти турпоток в Беларусь из Китая и Германии.





Меньше по сравнению с 2018 годом стало туристов из Турции и Украины.





Что с санаториями и агроусадьбами?





Спрос на путевки в белорусские санатории оставался в прошлом году достаточно высоким.





Так, по итогам 2019-го в Беларуси функционировало 492 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из которых 76 санаториев. Размещено в них было 869 тыс. человек (в 2018 году – 840 тыс., в 2017 – 775 тыс.).





Количество субъектов агроэкотуризма в прошлом году составило 2760 против 2473 в 2018 году. Услугами агроусадеб воспользовалась 514 тыс. человек, что на 22% больше, чем в 2018-м. Основную массу туристов на агроусадьбах составляли сами белорусы - 379,2 тыс. Гостями белорусских агроусадеб были также россияне, поляки, украинцы и туристы из других стран.





Что будет по итогам 2020-го?





Как видно из представленных данных, туризм как внутренний, так и внешний, набирал в последние годы обороты. Развивалась понемногу и туристическая инфраструктура. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все отрасли, а в туристическую особенно.





Поскольку многие белорусы покупали путевки на отдых заранее, еще до пандемии, с закрытием границ они столкнулись не только с отменой запланированного отдыха, но и с проблемами по возврату потраченных средств.





Для отдыха за границей на сегодняшний момент белорусские туристы могут улететь только в четыре страны: Албанию, Турцию, Египет и Черногорию. Анонсированная чартерная программа в Тунис пока откладывается.





И хотя самые популярные страны для отдыха, а это Турция и Египет, все же открыли для белорусских туристов свои границы, многих любимых туристических направлений белорусы оказались этим летом лишены.





Каковы будут масштабы потерь в туротрасли (падение в выездном и въездном туризме, сколько маленьких туркомпаний не досчитается отрасль), а они обязательно будут, станет известно только по итогам сезона.



