Известный ресторатор из Минска Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль
Вадим Прокопьев разместил в Youtube видеообращение к президенту Беларуси
Бизнесмен заявил: в «его обществе» есть два пути решения подобных вопросов – публичное извинение или дуэль.
«У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ».
Он отметил, что если не последует публичных извинений, то есть «старый проверенный способ, без понтов и уголовщины: 3 раунда в ринге по 3 минуты».
Вадим Прокопьев также предложил в качестве секундантов главу МВД Юрия Караева и бывшего начальника ОМОН Юрия Подобеда. Как пишет «Наша нiва», причиной этому стали, по словам ресторатора, негативные отзывы президента о предыдущем видеообращении Прокопьева.
Ранее сообщали в СМИ, Вадим Прокопьев не доволен сложившейся ситуацией вокруг своего бизнеса во время пандемии коронавируса. Что он собирается продать свой бизнес и уехать в Сингапур.
"Белорусский партизан"
08:42 15/07/2020
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