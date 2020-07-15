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Известный ресторатор из Минска Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль

Вадим Прокопьев разместил в Youtube видеообращение к президенту Беларуси

Бизнесмен заявил: в «его обществе» есть два пути решения подобных вопросов – публичное извинение или дуэль.

«У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ».


Он отметил, что если не последует публичных извинений, то есть «старый проверенный способ, без понтов и уголовщины: 3 раунда в ринге по 3 минуты».

Вадим Прокопьев также предложил в качестве секундантов главу МВД Юрия Караева и бывшего начальника ОМОН Юрия Подобеда. Как пишет «Наша нiва», причиной этому стали, по словам ресторатора, негативные отзывы президента о предыдущем видеообращении Прокопьева.

Ранее сообщали в СМИ, Вадим Прокопьев не доволен сложившейся ситуацией вокруг своего бизнеса во время пандемии коронавируса. Что он собирается продать свой бизнес и уехать в Сингапур.
"Белорусский партизан"
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