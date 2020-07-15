Бизнесмен заявил: в «его обществе» есть два пути решения подобных вопросов – публичное извинение или дуэль.





«У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ».









Он отметил, что если не последует публичных извинений, то есть «старый проверенный способ, без понтов и уголовщины: 3 раунда в ринге по 3 минуты».





Вадим Прокопьев также предложил в качестве секундантов главу МВД Юрия Караева и бывшего начальника ОМОН Юрия Подобеда. Как пишет «Наша нiва», причиной этому стали, по словам ресторатора, негативные отзывы президента о предыдущем видеообращении Прокопьева.







