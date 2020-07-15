Видеофакт: Такого вы не видели - улицы Кейптауна залило пеной из океана
Пена полностью покрывала проезжающие машины.
13 июля мощный зимний шторм обрушился на побережье Южно-Африканской Республики, некоторые улицы самого южного города континента Кейптауна залило пеной, образовавшейся в Атлантическом океане, сообщает Reuters.
Пена полностью покрывала проезжающие машины; движение по главной набережной пришлось остановить. Скорость ветра доходила до 100 км/ч, а высота волн достигала 10 м.
Видео: sigin seven global / YouTube
08:32 15/07/2020
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