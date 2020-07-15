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Пандемия в мире: к утру 15 июля количество заразившихся - 13,29 миллиона человек

Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте. По информации проекта, в мире заражены 13 290 153 человека.

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончалось 577 980 инфицированных, более 7,3 миллиона человек выздоровели.


Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,9 миллиона человек), Индия (906,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (739,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.
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