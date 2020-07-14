Дерзкого налетчика на ювелирный магазин на Немиге будут судить
Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело о грабеже в ювелирном магазине, сообщили в генпрокуратуре.
В качестве обвиняемого по данному делу проходит ранее неоднократно судимый минчанин 1993 года рождения.
"Его будут судить за то, что 3 мая 2020 года в помещении магазина "Царское золото" ООО, расположенного вблизи станции метро "Немига" в присутствии продавцов пытался похитить три золотые цепочки", - сообщили Sputnik во вторник в службе информации прокуратуры Минска.
По словам прокуроров, он не смог довести свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам.
Вместе с тем следователями было установлено, что злоумышленник все-таки смог похитить две золотые цепочки стоимостью почти три тысячи долларов.
"Дерзость преступления заключалась в том, что обвиняемый действовал открыто. В ювелирном магазине он обратился к продавцу с просьбой помочь ему выбрать золотую цепочку якобы для подарка", - рассказали прокуроры.
По их словам, продавец выложила три изделия на специально предназначенный для просмотра планшет. После чего злоумышленник схватил три цепочки и стал убегать. Продавцу удалось выхватить из его рук одно золотое изделие. Скрывшись, обвиняемый продал похищенное за 300 долларов США, сказали в службе информации.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
13:08 14/07/2020
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