Дерзкого налетчика на ювелирный магазин на Немиге будут судить

В качестве обвиняемого по данному делу проходит ранее неоднократно судимый минчанин 1993 года рождения.





"Его будут судить за то, что 3 мая 2020 года в помещении магазина "Царское золото" ООО, расположенного вблизи станции метро "Немига" в присутствии продавцов пытался похитить три золотые цепочки", - сообщили Sputnik во вторник в службе информации прокуратуры Минска.





По словам прокуроров, он не смог довести свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам.





Вместе с тем следователями было установлено, что злоумышленник все-таки смог похитить две золотые цепочки стоимостью почти три тысячи долларов.





"Дерзость преступления заключалась в том, что обвиняемый действовал открыто. В ювелирном магазине он обратился к продавцу с просьбой помочь ему выбрать золотую цепочку якобы для подарка", - рассказали прокуроры.





По их словам, продавец выложила три изделия на специально предназначенный для просмотра планшет. После чего злоумышленник схватил три цепочки и стал убегать. Продавцу удалось выхватить из его рук одно золотое изделие. Скрывшись, обвиняемый продал похищенное за 300 долларов США, сказали в службе информации.





Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.



