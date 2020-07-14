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В Гомеле неизвестные затолкали мужчину в авто и уехали. Что случилось?

Вчера в Гомеле на перекрестке Тимофеенко — Советская четверо парней затолкали прохожего в автомобиль и уехали.


Как сообщили в паблике «Это Гомель, детка», на перекрестке остановился чёрный Geely, из которого выскочило 4-5 парней и силой затолкали в машину мужчину, который в это время переходил дорогу.

Позже «ЧП Гомель» сообщил, что это были сотрудники наркоконтроля, но вопросы у горожан все равно остались. «Почему они без формы? — интересуется Дмитрий. — Скоро человека можно будет убрать средь бела дня, все будут думать, что это наши доблестные силовики. Треш какой-то происходит».
Источник: gomel.today
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