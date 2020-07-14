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Как в "лихих 90-х". Подробности разборки в Лиде с участием "вора в законе" Саши Кушнера

В минувший четверг в Лиде произошли два события, которые, как оказалось, тесно связны между собой.

Как в "лихих 90-х". Подробности разборки в Лиде с участием "вора в законе" Саши Кушнера
Напомним, борцы с оргпреступностью при силовой поддержке бойцов СОБР провели спецоперацию и помешали организовать сходку уголовных авторитетов во главе с уроженцем Гомеля Александром Кушнеровым, больше известным в криминальном мире как вор в законе Саша Кушнер. 

Собрание должно было пройти на берегу местного водохранилища с повесткой дня — «передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова "укрепить позиции" в Гродненской области». 

Также «законник» планировал назначить «смотрящих» за некоторыми городами области, в том числе за Лидой. Однако планы были сорваны вмешательством милиции, сотрудники которой повязали 32 участников сходки. Случилось это днем 9 июля.


По сведениям «Сильных Новостей», задержанных доставили в ближайший опорный пункт на улице Рыбиновского. Там установили их личности, что называется, пробили по базам и выяснили, что многие ранее привлекались к уголовной ответственности, а двое находятся под превентивным надзором, который нарушили, приехав в Лиду. После так называемой профилактической беседы задержанных стали отпускать. Но далеко уйти они не успели...

Второе событие также произошло на улице Рыбиновского в сотне метров от отделения милиции. Ближе к вечеру здесь случилась массовая драка, которую жильцы многоэтажек сняли на видео и выложили в соцсети. В побоище приняли участие около двух десятков парней. Завидев милицию, большинство из них разбежались, а как минимум двое остались лежать на асфальте.

Потасовка на улице не была случайной. Как стало известно «Сильным Новостям», она напрямую связана с попыткой Саши Кушнера провести сходку. О ней знала не только милиция, но и лидская братва, ведомая местным авторитетом Олегом Немцем, который намеревался устроить разборку с «кушнеровскими» прямо на берегу водохранилища. 


Но ГУБОПиК и СОБР их опередили. Однако лидские не успокоились и, зная, чем обычно заканчиваются подобные задержания, караулили участников сходки, а когда тех стали выпускать из опорного, напали стаей и, что называется, наваляли.

По неофициальной информации, по факту драки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство).

Самое удивительное в этой истории то, что лидский авторитет Немец некогда был активным соратником Саши Кушнера и даже «назначался» им «смотрящим» за городом и Беларусью. Более того, Немец едва не погиб за Кушнера в разборке со стрельбой, которая случилась осенью 2012 года в лесу на окраине Лиды.

Александр Кушнеров и Олег Немец (в ветровке). Турция 2017 год

После «коронации» Кушнерова Дедом Хасаном в Москве в 2011 году белорусский криминальный мир раскололся на две части. «Смотрящим» за Лидой в то время был авторитет по прозвищу Огород, который Кушнера не признал и принял сторону его противников, коими на то время являлись воры в законе Тимоха (уроженец Гомеля Александр Тимошенко) и Галей. 

Немец же, как сторонник Кушнера, решил вразумить Огорода на встрече, на которую пришел вместе с местным авторитетом Мазиком. Однако Огород достал обрез охотничьего ружья и пальнул в них картечью. Оба выжили, а Огорода за покушение на убийство двух человек приговорили к 22 годам лишения свободы.

Какая кошка пробежала между Немцем и Кушнеровым, сложно сказать, но пути их разошлись окончательно, хотя всего три года назад они вместе отдыхали в Турции. В комментарии «Сильным Новостям» эксперт российского агентства «Прайм Крайм», специализирующегося на воровской тематике, положение Саши Кушнера оценил как очень сложное: «По факту, возможно, вмешательство СОБР спасло ему жизнь».


Сразу после задержания в Лиде на вопрос оперативника под видеокамеру, является ли Кушнеров вором в законе, авторитет, также имеющий прозвище Кушнер Гомельский, ответил: «Вором являюсь». Однако, как считает «Прайм Крайм», со статусом у него пока все сложно. Единого мнения в российском воровском мире по этому поводу нет.

По сведениям источника «Сильных Новостей», Сашу Кушнера из отделения милиции отпустили последним — вывели с черного входа.
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