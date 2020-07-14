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Первая смерть от бубонной чумы в Монголии

В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает ТАСС.

Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.

Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.

В начале июля в Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. 
Источник: lenta.ru
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