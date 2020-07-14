«Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в период 16-23 июля текущего года движение поездов временно приостановлено», — говорится в объявлении.





Судя по тому, что в городах вменили в обязанность носить медицинские маски и закрыли на карантин ряд торговых точек (в Ашхабаде, по информации Turkmen.News, закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка»), Туркменистан готовится объявить о наличии на своей территории COVID-19.





Пока таких заявлений не сделано, пресс-конференция работающей в стране миссии ВОЗ должна состояться в среду, 15 июля.







