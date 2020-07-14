У них тоже вирусы не летают: в Туркменистане ввели масочный режим и отменили движение поездов
На официальном сайте компании «Туркменские железные дороги» («Tуркмендемирёллары») опубликовано объявление о приостановке движения поездов с 16 по 23 июля без объяснения причин.
«Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в период 16-23 июля текущего года движение поездов временно приостановлено», — говорится в объявлении.
Судя по тому, что в городах вменили в обязанность носить медицинские маски и закрыли на карантин ряд торговых точек (в Ашхабаде, по информации Turkmen.News, закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка»), Туркменистан готовится объявить о наличии на своей территории COVID-19.
Пока таких заявлений не сделано, пресс-конференция работающей в стране миссии ВОЗ должна состояться в среду, 15 июля.
Источник: fergana
10:15 14/07/2020
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