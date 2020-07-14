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Шок! Мужчины ночью громко слушали музыку в гомельском дворе - их убили

Тела двух мужчин обнаружены в Гомеле

Ночью 14 июля на одной из улиц Гомеля были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.


Во вторник ночью в Гомеле таксист, проезжавший по улице Дворникова, обнаружил возле проезжей части мужчину с ранениями. Была вызвана скорая помощь и милиция. 

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. При осмотре места происшествия следователи обнаружили в беседке на дворовой территории, недалеко от проезжей части, второго мужчину без признаков жизни.

Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет в ночное время находились в этой беседке и громко слушали музыку. Им были причинены телесные повреждения, от которых они  скончались.

Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса. 

Граждан, которым что-либо известно о данном преступлении, просьба позвонить по телефону 8029-743-75-45 или 102.
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