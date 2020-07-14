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Список поликлиник: где в Минске можно платно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Несмотря на диаметрально противоположные мнения специалистов о достоверности экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, горожане хотят их сдать.

Список поликлиник: где в Минске можно платно пройти экспресс-тестирование на COVID-19
На прошлой неделе, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», к этим быстрым исследованиям подключились несколько поликлиник (о них позже), а с 13 июля еще и две крупные клинические больницы — 2-я и 4-я.

— Пожалуйста, приезжайте, тестов у нас предостаточно, только паспорт не забудьте — нужен для заключения договора, — любезно пригласил меня главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко Вацлав Янушко. — Мы проводим экспресс-тестирование на определение антител к SARS-COV-2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Стоимость этой услуги для граждан Беларуси 21 рубль 79 копеек, иностранных — 30 рублей 40 копеек.


Скажем так, совсем недорого. На сайте больницы указаны телефоны для справок, если что-то надо уточнить, можно позвонить — все по полочкам разложат.

Аналогичную услугу с 13 июля оказывают и в 2-й клинике, она находится в центре столицы, если кому-то принципиально месторасположение.

На прошлой неделе проверку на коронавирус начали 10 поликлиник:

3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;

14-я центральная районная поликлиника Партизанского района;

25-я центральная районная поликлиника Московского района;

8-я городская поликлиника;

29-я городская поликлиника;

33-я городская студенческая поликлиника;

35-я городская поликлиника;

38-я городская поликлиника;

39-я городская поликлиника.

Цена вопроса везде примерно одинаковая — в пределах 20 рублей, если доплатить 1 рубль 15 копеек, то ответ пришлют по электронной почте.

Напомним, что такое экспресс-тесты. Они позволяют определить фазу болезни. Наличие в крови иммуноглобулинов класса М свидетельствует об активном инфекционном процессе, то есть у человека COVID-19. Присутствие иммуноглобулинов класса G говорит о том, что пациент уже встречался с вирусом и имеет к нему иммунитет. Если в крови есть и те, и другие (иммуноглобулины М и G), значит, человек выздоравливает.

Надо ли готовиться к сдаче анализов на коронавирусную инфекцию? Как объяснил врач лабораторной диагностики 6-й городской клинической больницы Минска Евгений Кушалин, никакой особой подготовки от пациента не требуется. Причем без разницы, откуда берут кровь — из вены или из пальца.

Справочно

Выезжающим за рубеж делают платно ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. К этому анализу — взятию мазков из носа и зева — надо подготовиться. Желательно прийти с утра натощак и не чистить зубы. Также перед процедурой нельзя ничего пить.
Ольга Григорьева
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