Список поликлиник: где в Минске можно платно пройти экспресс-тестирование на COVID-19
Несмотря на диаметрально противоположные мнения специалистов о достоверности экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, горожане хотят их сдать.
На прошлой неделе, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», к этим быстрым исследованиям подключились несколько поликлиник (о них позже), а с 13 июля еще и две крупные клинические больницы — 2-я и 4-я.
— Пожалуйста, приезжайте, тестов у нас предостаточно, только паспорт не забудьте — нужен для заключения договора, — любезно пригласил меня главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко Вацлав Янушко. — Мы проводим экспресс-тестирование на определение антител к SARS-COV-2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Стоимость этой услуги для граждан Беларуси 21 рубль 79 копеек, иностранных — 30 рублей 40 копеек.
Скажем так, совсем недорого. На сайте больницы указаны телефоны для справок, если что-то надо уточнить, можно позвонить — все по полочкам разложат.
Аналогичную услугу с 13 июля оказывают и в 2-й клинике, она находится в центре столицы, если кому-то принципиально месторасположение.
На прошлой неделе проверку на коронавирус начали 10 поликлиник:
3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;
6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;
14-я центральная районная поликлиника Партизанского района;
25-я центральная районная поликлиника Московского района;
8-я городская поликлиника;
29-я городская поликлиника;
33-я городская студенческая поликлиника;
35-я городская поликлиника;
38-я городская поликлиника;
39-я городская поликлиника.
Цена вопроса везде примерно одинаковая — в пределах 20 рублей, если доплатить 1 рубль 15 копеек, то ответ пришлют по электронной почте.
Напомним, что такое экспресс-тесты. Они позволяют определить фазу болезни. Наличие в крови иммуноглобулинов класса М свидетельствует об активном инфекционном процессе, то есть у человека COVID-19. Присутствие иммуноглобулинов класса G говорит о том, что пациент уже встречался с вирусом и имеет к нему иммунитет. Если в крови есть и те, и другие (иммуноглобулины М и G), значит, человек выздоравливает.
Надо ли готовиться к сдаче анализов на коронавирусную инфекцию? Как объяснил врач лабораторной диагностики 6-й городской клинической больницы Минска Евгений Кушалин, никакой особой подготовки от пациента не требуется. Причем без разницы, откуда берут кровь — из вены или из пальца.
Справочно
Выезжающим за рубеж делают платно ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. К этому анализу — взятию мазков из носа и зева — надо подготовиться. Желательно прийти с утра натощак и не чистить зубы. Также перед процедурой нельзя ничего пить.
Ольга Григорьева
09:57 14/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение