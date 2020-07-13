Фальстарт: чартеры в Тунис отменены до 22 июля включительно

Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Очередное обновление «зеленого списка» произойдет предположительно 15 июля.









Первоначально консолидатор рейса, компания «Интерсити» планировала осуществлять рейсы с 28 июня, затем с 5 июля и с 16 июля, сообщает Республиканский союз туристических организаций.





На днях белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса. Теперь остался только один шаг на пути к тому, чтобы белорусские туристы смогли свободно путешествовать в эту прекрасную страну – без виз, тестов и самоизоляции.







