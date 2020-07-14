Шершни – это опасно. Как себя обезопасить?





"На протяжении многих лет всё тёплое время – с мая по октябрь – оперативные сводки спасателей пополняются сообщениями о нахождении на чердаках жилых домов и хозяйственных построек граждан гнёзд ос и шершней. Статистика МЧС констатирует: ежегодно количество выездов на ликвидацию гнёзд жалоносных насекомых, угрожающих здоровью людей, составляет в нашей стране несколько тысяч", - говорится в сообщении на официальном сайте МЧС.





"Шершень - это самая крупная оса, одно из самых опасных насекомых, которое есть в Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.





Там напомнили, что яд, который шершень впрыскивает своим жалом, для человека токсичен. "У склонных к аллергии людей один укус шершня может вызывать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока", - отметили в МЧС.









В данной связи там порекомендовали ряд мер в случае неприятной встречи с насекомым. "Если укус шершня привел к развитию местной аллергической реакции - опухоли, покраснению, нужно принять противоаллергический препарат. Если начинают отекать руки, губы, появляется чувство нехватки кислорода, тяжело дышать, появляется зуд, нужно немедленно звонить в "скорую". Очень опасно, если шершень укусит в губу, язык, от этого можно умереть, а местный отек Квинке может привести к удушению", - обратили внимание в министерстве.





Если шершень подлетел, нужно медленно уходить или просто присесть - неподвижными предметами шершни не интересуются, говорится в сообщении. "Сами они на людей не нападают. Шершень ведет себя агрессивно, когда люди шумят, размахивают руками, делают резкие движения либо подходят близко к гнезду, пытаются его разрушить", - пояснили в ведомстве.





Кроме того, там рассказали о методах борьбы с опасным насекомым. "Шершней привлекают с помощью приманок, отравленных разными ядами, можно обработать приманки ядами от колорадского жука. Отличными приманками будут кусочки мелко размельченного мяса или какие-нибудь сладости - арбуз, яблоки. Фрукты обработайте ядом, оставьте в саду и вскоре тут будет валяться целая куча мертвых шершней", - посоветовали в МЧС.





В министерстве также напомнили, что получить квалифицированную помощь спасателей, а также совет о том, как вести себя в экстремальной ситуации до их приезда, можно в любое время суток по телефонам службы спасения 101 или 112.



