От коронавируса в мире умерли более 3000 медиков. Но цифра занижена

Во всем мире в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, уже умерли более 3 000 медицинских работников. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает сайт Amnesty International.





«Анализ имеющихся данных организации показал, что, по неподтвержденной информации, более 3 000 медицинских работников умерли от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 во всем мире. Эта цифра, вероятно, значительно занижена», — говорится в сообщении.





В новом отчете организация сообщила, что летальные случаи зафиксированы уже в 79 странах мира.





Отмечается, что самый высокий показатель смертности от COVID-19 — в РФ. Там, по данным Amnesty International, от коронавирусной болезни уже умерли 545 медицинских работников. В Украине - 23.









Согласно отчету Amnesty International, в страны с наибольшим количеством умерших от болезни медицинских работников также относятся США (507), Великобритания (540), Бразилия (351), Мексика (248) Италия (188), Египет (111), Иран (91), Эквадор (82) и Испания (63).





Напомним, в мире уже насчитывается более 13 миллионов зараженных. При этом смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 571 тысячи человек.





Также сообщалось, что немецкие ученые заявили о краткосрочном иммунитете к COVID-19.



