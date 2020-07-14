МИД предупредил белорусов об ответственности при выезде за границу

В связи с тем, что некоторые страны открыли туристический сезон, белорусы отправились в отпуск за границу. Но МИД Беларуси в Facebook предупредил граждан, что из-за пандемии коронавируса страны могут вновь ввести ограничительные меры.





Министерство иностранных дел подготовило актуальную информацию о режиме въезда и выезда в зарубежных странах. При этом ведомство отметило, что меры в них постоянно пересматриваются и корректируются, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможен возврат к прежним ограничительным мерам.









Поэтому белорусам рекомендуют перед выездом за границу уточнять актуальную информацию в дипломатических учреждениях страны, куда люди собираются ехать, и стран транзитного направления.





Туристов также просят учитывать высокую вероятность введения заранее не анонсированных ограничений.





«И еще раз напоминаем, что, принимая решение об зарубежной поездке в такой ситуации, вы несете всю полноту ответственности за возможные расходы», – подчеркнули в МИД.





В министерстве также сообщили, что помогли вернуться домой более 8400 белорусам.











