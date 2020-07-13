Сообщается, что инцидент произошел на территории Хотимского района. Могилевские таможенники в тот день проводили спецмероприятие, но водитель грузового «Вольво» проигнорировал их требования и попытался скрыться.

- Фура с нарушениями следовала в сторону границы Беларуси с Россией. Водитель превышал допустимую скорость на автотрассе, а неоднократные требования таможенников просто игнорировал. В деревне Липовка Хотимского района дальнобойщик не справился с управлением, фура выехала за пределы дороги и опрокинулась, - уточнили в пресс-службе ГТК.





В итоге в авто было обнаружено 20 тонн яблок. Водитель сообщил, что на груз у него нет никаких бумаг: ни фитосанитарных сертификатов, ни другой сопроводительной документации.