Уходил с яблоками и уронил фуру: дальнобойщик российской фирмы попал в ДТП с нелегальным грузом
Серьезная авария произошла на территории Хотимского района.
О том, что пытаясь скрыться от сотрудников таможни, в аварию попал водитель-международник российской фирмы, проинформировала пресс-служба Могилевской таможни, пишет "Комсомольская правда".
Сообщается, что инцидент произошел на территории Хотимского района. Могилевские таможенники в тот день проводили спецмероприятие, но водитель грузового «Вольво» проигнорировал их требования и попытался скрыться.
- Фура с нарушениями следовала в сторону границы Беларуси с Россией. Водитель превышал допустимую скорость на автотрассе, а неоднократные требования таможенников просто игнорировал. В деревне Липовка Хотимского района дальнобойщик не справился с управлением, фура выехала за пределы дороги и опрокинулась, - уточнили в пресс-службе ГТК.
В итоге в авто было обнаружено 20 тонн яблок. Водитель сообщил, что на груз у него нет никаких бумаг: ни фитосанитарных сертификатов, ни другой сопроводительной документации.
- Изъятый груз оценен в 72 тысячи белорусских рублей. По факту нарушений Могилевская таможня начала административный процесс, - констатировали на таможне.
21:00 13/07/2020
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